اللواء 14 بالحشد ينظم حملة توعية لتجنب وباء كورونا في الموصل

2020/03/22 | 09:45 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلق اللواء 14 بالحشد الشعبي، امس السبت، حملة توعية لتجنب مخاطر فيروس كورونا في مدينة الموصل.وذكر اعلام الحشد في بيان وتلتقه وكالة صدى ان الحملة شملت التعريف بالتعليمات والارشادات الطبية الخاصة بضرورة بقاء المواطنيز في منازلهم وعدم التجوال بالمركبات الا للحالات الضرورية القصوى.

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