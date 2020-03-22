الاستقرار والقلق في العراق

2020/03/22 | 09:51 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي علي ھناك نظریة بدیھة تخضع لھا كل ظواھر الحیاة، تلك النظریة تنص على أن الطبیعة تمیل دوما الى الاستقرار، فالریاح العاصفة لابد لھا من ھدوء، والبركان لابد لھ من […]

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