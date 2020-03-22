«طماطم» توقف مذيعة تلفزيون شهيرة

2020/03/22 | 09:51 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت إدارة التلفزيون الأردني، أمس، أنها تحقق في «خطأ فادح»، ارتكبته مقدمة برنامج معروفة، تحدثت فيه عن شركة «طماطم» للألعاب الإلكترونية بوصفها مصنعاً لـ«الكاتشب»، بعدما زارت الملكة رانيا العبدالله مقرها […]

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