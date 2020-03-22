دراسة تكشف إمكانية انتقال فيروس كورونا عبر الهواء ومدة بقائه فيه

2020/03/22 | 09:57 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أظهرت دراسة، نشرت الثلاثاء الماضي، أن فيروس كورونا لديه القدرة على أن يعيش لساعات خارج جسم الإنسا...





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