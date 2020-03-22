خلية الازمة ببابل تحدد مكان الحجر الصحي في المحافظة

2020/03/22 | 10:19 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد مصدر مطلع في محافظة بابل، اليوم الاحد، بأن خلية الازمة حددت مكان الحجر الصحي للحالات المشكوك بإصابتها بفيروس كورونا بعد ان حددت مكانين في وقت سابق.

وقال المصدر لـ"الغد برس" ان "خلية الازمة حددت اليوم المستشفى التركي (الامام الصادق) مكانا للحجر الصحي للحالات المشكوك بإصابتها بفيروس كورونا في المحافظة".

وأضاف ان "خلية الازمة حددت في البداية مدينة مرجان الطبية كمكان للحجر الا انها الغت ذلك بعد وفاة اول مصاب بالفيروس في المحافظة".

وبين ان "الخلية عادت وحددت قصر الضيافة التابع لديوان المحافظة في منتجع بابل السياحي، لكنها تراجعت عن ذلك بعد احتجاج اهالي المناطق المحيطة به كون مخلفاته تصب في شط الحلة المغذي لهذه المناطق".

يذكر ان محافظة بابل سجلت ثلاث اصابات بفيروس كورونا توفيت منها حالة واحدة منها ولم تعلن الصحة في المحافظة عن أي حالة شفاء حتى اللحظة.

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