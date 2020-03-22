بالأرقام.. الدول العربية الأكثر تضررًا بفيروس كورونا

2020/03/22 | 10:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد إلى صباح اليوم 22 مارس، وصل عدد الإصابات بوباء “كورونا” عبر العالم، 308231 مصاب، فيما وصل عدد الوفيات 13067 شخصا، والمتعافون 95826 شخصا.وحسب الأرقام الإحصائية المعتمدة، تتصدر قائمة الدول الأكثر تضررا، كل من الصين بـ 81054 حالة إصابة، وإيطاليا بـ 53578 حالة، والولايات المتحدة بـ26863 حالة، ثم إسبانيا بـ 25496​ حالة، […]

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