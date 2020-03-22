الهند تفرض حظرا للتجوال لمدة 14 ساعة للحد من انتشار كورونا

2020/03/22 | 10:21 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الهند فرض حظر للتجوال لمدة 14 ساعة اليوم الاحد للحد من انتشار فيروس كورونا الذي ينتشر بشكل سريع في البلاد حيث تم حتى الآن تسجيل 315 حالة اصابة بالمرض.وحث رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في كلمة عبر تويتر ، المواطنين على ان يلزموا بيوتهم من الساعة 0130 حتى الساعة 1530 بتوقيت جرينتش /

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