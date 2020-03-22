الموعد الأرجح لعودة الدوري الإنجليزي

2020/03/22 | 10:25 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةفي ظل الغموض الذي يكتنف مصير الدوري الإنجليزي الممتاز، ذكرت صحيفة "صنداي تليغراف" أن المسابقة سيتم استئنافها على الأرجح مطلع شهر يونيو المقبل، واستكمالها في 6 أسابيع قبل فترة الراحة وانطلاق الموسم المقبل في أغسطس.وقالت الصحيفة، الأحد، إن هذه الخطة المبدئية تمثل "أفضل سيناريو" لتقليص خسائر الأندية التي تواصل دفع رواتب اللاعبين، رغم توقف النشاط بسبب انتشار وباء فيروس كورونا.وتوقفت مسابقات كرة القدم الكبيرة في إنجلترا في 13 مارس، وأهمها الدوري الممتاز، حتى الرابع من أبريل المقبل، قبل أن يتم تمديد الإيقاف حتى 30 أبريل.لكن تأجيل بطولة أوروبا 2020 لمدة عام واحد فتح المجال أمام استمرار المسابقات المحلية لفترة أطول بشرط تحسن الوضع الصحي.لكن عقود اللاعبين، التي ينتهي بعضها في آخر يونيو، ربما تمثل مشكلة، رغم أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قال إنه ينظر في "إعفاءات" محتملة.وأكدت الصحيفة البريطانية أنه وفقا للخطة الحالية، سيتم استئناف الدوري الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي دون حضور مشجعين.

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