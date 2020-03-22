قيادي سابق بكتلة اتحاد القوى العراقية: سيناريو علاوي قد يتكرر مع الزرفي

2020/03/22 | 10:26 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس كتلة اتحاد القوى العراقية السابق صلاح الجبوري، الاحد، أن القوى السنية لن تعترض على أي مرشح شيعي باعتبار المنصب هو من حصتهم، فيما رجح تكرار سيناريو محمد توفيق […]

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