2020/03/22 | 10:26 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحة الكرخ / ترامب اعلن اكتشافه علاجا لفيروس كورونا و نحن نستعمله منذ ظهور الفايروس بالعراق و مستعدين لارسال فريق طبي من مستشفى الفرات العام من اجل الحالة الانسانية اعلن […]

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