صحة الرصافة: خطر كورونا سينتهي خلال أسبوعين اذا التزمنا بالحظر

2020/03/22 | 10:28 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجح مدير صحة الرصافة عبد الغني الاسدي، الأحد، انتهاء خطر فيروس كورونا في العراق خلال الأسبوعين المقبلين في حال الالتزام بحظر التجوال، فيما بين ان حالات الإصابة تتركز في مناطق شرق القناة.وقال الساعدي في تصريح صحفي، إن “دوائر وزارة الصحة ماتزال مسيطرة على فيروس كورونا ووضع العراق مستقر من حيث الفيروس”، مبينا انه “سينتهي

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