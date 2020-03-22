أمطار متباينة في محافظات العراق وارتفاع بدرجات الحرارة خلال 24 ساعة القادمة

2020/03/22 | 10:28 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد توقع متنبئ جوي، استمرار الأجواء غير المستقرة في البلاد لغاية بداية شهر نيسان المقبل.وقال صادق عطية في منشور على الفيسبوك “ان الاجواء ستكون غير مستقرة ، خلال الفترة الحالية وتستمر فرص الامطار على فترات متفاوتة لغاية بداية شهر نيسان”.وأضاف ان “توقعات الامطار هذا اليوم تشير الى استمرار فرص هطول زخات […]

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