بالأرقام.. جامعة أمريكية تستعرض الدول الأكثر إصابة بكورونا وعدد الوفيات حول دول العالم

2020/03/22 | 10:28 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

استعرضت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، الأحد (22 آذار 2020)، الدول التي سُجل فيها أعلى حالات الإصابة بفايروس كورونا المستجد، إضافة الى الدول التي سجلت أكثر عدد الوفيات حول العالم.

وأكدت آخر المعطيات للجامعة، أن "عدد المصابين بفيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم تجاوز 307 آلاف مصاب، فيما توفي حتى الآن 13048 شخصا".

وبحسب الأرقام التي نشرتها الجامعة فإن "93 ألفا من بين العدد الإجمالي للمصابين شفوا من فيروس كورونا "كوفيد-19">

وتوضح البيانات والأرقام توزع المصابين في مختلف أنحاء العالم على النحو التالي:

عدد المصابين في الصين بلغ 81345 مصابا، تليها إيطاليا حيث تم تسجيل 53578 مصابا، وفي المركز الثالث الولايات المتحدة الأمريكية بـ 26747 مصابا.

وفي قائمة العشر دول الأكثر تضررا (بعد الدول الثلاث) من تفشي فيروس كورونا نجد إسبانيا حيث تم تسجيل 25496 إصابة، وألمانيا حيث بلغ عدد المصابين 22364 شخصا، وإيران بـ20510 إصابات، ثم فرنسا بـ14485 إصابة، وتليها كوريا الجنوبية حيث بلغ عدد المصابين فيها 8897 شخصا، وبريطانيا حيث سجلت حتى الآن 5067 إصابة.

أما من حيث الوفيات من جراء فايروس كورونا فقد تم تسجيل أكبر عدد منها في إيطاليا حيث توفي 4825 شخصا، تليها الصين حيث تم تسجيل 3144 حالة وفاة حتى الآن، وفي المرتبة الثالثة إيران بعدد وفيات بلغ 1556 شخصا، تليها إسبانبا بـ1381 حالة وفاة، ثم فرنسا حيث توفي 562 شخصا، وفي المرتبة الخامسة تأتي بريطانيا حيث توفي 233 شخصا.

بغداد اليوم- بغداد

رأى عضو مفوضية حقوق الانسان، علي البياتي، الاحد (33 آذار 2020)، إن وصول طائرة من إلى الهند إلى العراق يوم أمس مخالفة لقرارات خلية الازمة الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.

وقال البياتي في منشور على صفحته في "فيسبوك"، إن &

بغداد اليوم- متابعة

أظهرت دراسة، نشرت الثلاثاء الماضي، أن فيروس كورونا لديه القدرة على أن يعيش لساعات خارج جسم الإنسان على أسطح مختلفة أو حتى في الهواء.

ووجد معدو، الدراسة التي نشرت في مجلة "نيو إنغلاند جورنال أوف ميديسن" وأجراها

بغداد اليوم-متابعة

حذرت منظمة الصحة العالمية، الاحد (22 آذار 2020)، من أن أربعة دول أوروبية أخرى سيتكرر فيها نفس ما حدث في إيطاليا، بعد ما أصبحت إيطاليا أكثر دول العالم تضررا من فيروس كورونا المستجد، من حيث عدد وفيات المرض.

وتوقعت المنظمة الدول

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