عضو بحقوق الانسان يعتبر وصول طائرة من الهند مخالفة لقرارات خلية الازمة الخاصة بمواجهة كورونا

2020/03/22 | 10:28 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

رأى عضو مفوضية حقوق الانسان، علي البياتي، الاحد (33 آذار 2020)، إن وصول طائرة من إلى الهند إلى العراق يوم أمس مخالفة لقرارات خلية الازمة الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.

وقال البياتي في منشور على صفحته في "فيسبوك"، إن "الفقرة (رابعًا ) من قرارات لجنة الأمر الديواني رقم 55 لسنة 2020 الصادرة بتاريخ 15 آذار 2020 تنص على تعليق الرحلات الجوية ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 17آذار 2020 ولغاية يوم الثلاثاء الموافق 24 آذار 2020"، الا أن هيأة المنافذالحدودية اعلنت يوم امس وصول طائرة الخطوط الجوية العراقية قادمة من الهند وعلى متنها مسافرين عراقيين".

واصاف أن "محطة الطائرة الاولى كانت في منفذ مطار البصرة الدولي وتم نزول (43) مسافرٱ عراقيا من الطائرة، بعد ذلك غادرت الطائرة مطار البصرة متوجهة إلى منفذ مطار بغداد الدولي لتحط رحالها ونزول ركابها والبالغ عددهم (166) مسافرٱ عراقيٱ، علمًا ان الهند فيها (332 ) إصابة".

وتابع :"اذا كانت موسسات الحكومة نفسها تخالف قرارات الحكومة فلماذا نلوم المواطن البسيط ".

يتبع.



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بغداد اليوم-متابعة

استعرضت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، الأحد (22 آذار 2020)، الدول التي سُجل فيها أعلى حالات الإصابة بفايروس كورونا المستجد، إضافة الى الدول التي سجلت أكثر عدد الوفيات حول العالم.

وأكدت آخر المعطيات للجامعة، أن &quo

بغداد اليوم- متابعة

أظهرت دراسة، نشرت الثلاثاء الماضي، أن فيروس كورونا لديه القدرة على أن يعيش لساعات خارج جسم الإنسان على أسطح مختلفة أو حتى في الهواء.

ووجد معدو، الدراسة التي نشرت في مجلة "نيو إنغلاند جورنال أوف ميديسن" وأجراها

بغداد اليوم-متابعة

حذرت منظمة الصحة العالمية، الاحد (22 آذار 2020)، من أن أربعة دول أوروبية أخرى سيتكرر فيها نفس ما حدث في إيطاليا، بعد ما أصبحت إيطاليا أكثر دول العالم تضررا من فيروس كورونا المستجد، من حيث عدد وفيات المرض.

وتوقعت المنظمة الدول

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