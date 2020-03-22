محافظ بابل: الحظر هو الحل الاوحد للخروج من ازمة كورونا

2020/03/22 | 10:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بابل اعتبر محافظ بابل حسن منديل، اليوم الاحد، ان الحل الاوحد لازمة تفشي وباء كورونا هو حظر التجوال.وقال منديل في حديث لـ”العهد”الفضائية، إن “المعطيات التي الوصلت الينا تثبت ان االحالات الموجودة تستوجب تمديد حظر التجوال بسبب وجود الكثير من المشتبه بهم والملامسين”.واضاف، ان “كل الدلائل تشير الى ان الحل الاوحد هو […]

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