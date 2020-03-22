وزارة الصحة تدعو المشاركين بالزيارات الدينية الى الالتزام بالحجر المنزلي لمدة 14 يوما

2020/03/22 | 10:37 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت وزارة الصحة ولجنة الامر الديواني رقم 55 والخاص بمواجهة فيروس كورونا، امس السبت، تقييمها اليومي بشأن الاجراءات المتبعة للحد من الفيروس لاسيما قرار حظرالتجوال، فيما دعت المواطنين المشاركين في زيارة وفاة الامام الكاظم (ع ) الى الالتزام بالحجر المنزلي لمدة 14 يوما.

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