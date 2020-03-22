2020/03/22 | 10:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون سلام الشمري المواطنين جميعاالى الالتزام بحظر التجوال الصحي الخاص بفيروس كورونا وعدم الاستخفاف به .وقال في بيان صحفي :” ان العالم يأن منذ اشهر من فيروس كورونا وتفشيه السريع بعشرات الدول ، التي الكثير منها تسبق العراق علميا وصحيا “.واضاف الشمري :” ان دولا متقدمة تقف […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يدعو المواطنين الى الالتزام بحظر التجوال الصحي وعدم الاستخفاف به) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يدعو المواطنين الى الالتزام بحظر التجوال الصحي وعدم الاستخفاف به) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).