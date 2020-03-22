وزير الزراعة: حظر التجوال واغلاق الحدود لم يؤثر على المنتوجات المحلية

2020/03/22 | 10:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اكد وزير الزراعة صالح الحسني، اليوم الاحد، ان المنتجات الزراعية لم تتأثر باغلاق الحدود او فرض حظر التجوال بسبب كورونا، مبينا ان العراق حقق الاكتفاء الذاتي بشكل متواصل بـ25 منتوجا وحقق ارقام قياسية في مجال الدواجن.وقال الحسني، ان ” العراق حقق الاكتفاء الذاتي بـ 25 منتجاً زراعياً وان اغلاق الحدود لم […]

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