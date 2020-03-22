2020/03/22 | 10:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت الكنائس المسيحية في سوريا ولبنان تعليق الخدمات والصلوات العامة، بما فيها القداديس في الكنائس من تاريخه وحتى إشعار آخر.وأعلنت الكنائس في بيان مشترك، (أمس السبت)، عددا من الإجراءات “بناء على التطورات الأخيرة لانتشار فيروس كورونا، وللوقاية من هذا الوباء”.وتضمنت تلك الإجراءات أيضا “إيقاف الاجتماعات والأنشطة كافة من أمسيات ورحلات وكرامس واحتفالات ومعارض […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (للوقاية من كورونا.. الكنائس تعلق الصلوات والقداديس في سوريا ولبنان) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (للوقاية من كورونا.. الكنائس تعلق الصلوات والقداديس في سوريا ولبنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).