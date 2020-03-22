مصر تدرس تمديد عطلة المدارس والجامعات

2020/03/22 | 10:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري المستشار نادر سعد، إن من المرجح مد فترة تعليق الدراسة في المدارس والجامعات لمواجهة فيروس كورونا.وتابع خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “على مسئوليتي”: “العوامل المرجحة لمد فترة تعطيل الدراسة تفوق العوامل التي ترجح استئنافها من جديد”.ولفت إلى أن القرارات الاستباقية التي اتخذتها الدولة حتى الآن ساعدت في سرعة […]

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