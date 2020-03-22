كوبا ترسل فريقا طبيا الى إيطاليا لاحتواء كورونا

2020/03/22 | 10:50 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

اعلنت كوبا، اليوم الاحد، إنها أرسلت فريقا من الأطباء إلى إيطاليا للمساعدة في مكافحة فيروس "كورونا" بناء على طلب منطقة لومبارديا، أكثر المناطق الإيطالية تضررا من الفيروس.

وهذه هي المرة الأولى التي ترسل فيها كوبا فريق طوارئ صحي مؤلف من 52 فردا إلى إيطاليا، التي تعتبر واحدة من دول العالم الغنية.

وهذا سادس فريق طبي ترسله كوبا في الآونة الأخيرة لمكافحة انتشار فيروس كورونا إلى الخارج.

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