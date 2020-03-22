مرور النجف تفرض 1160 غرامة على مخالفين لحظر التجوال خلال يومين

2020/03/22 | 10:50 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد مصدر امني في محافظة النجف، اليوم الاحد، بان مديرية المرور العامة فرضت 1160 مخالفة على أشخاص قاموا بكسر حظر التجوال خلال اليومين السابقين.

وقال المصدر لـ"الغد برس" ان "مديرية المرور العامة في محافظة النجف حررت 1160 مخالفة لعجلات قامت بكسر قرار حظر التجوال المفروش من قبل خلية الازمة في المحافظة خلال اليومين السابقين".

وأضاف ان "الغرامات المفروضة هي غرامات فورية بمبلغ 100 الف دينار حسب تعليمات خلية الازمة المركزية".

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