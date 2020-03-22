2020/03/22 | 10:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أكد النائب عن كتلة “بدر” النيابية كريم عليوي، اليوم الاحد، أنه لا يمكن تمرير المشروع الأميركي في العراق عبر رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي ورئيس الجمهورية برهم صالح، مشيرا إلى أن قرار عدم دعم الزرفي لا رجعة فيه.وقال عليوي، إنه “لا يمكن السماح بتمرير المشروع الأميركي في العراق، من طريق عدنان […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عليوي: لن نسمح بتمرير المشروع الأميركي عبر الزرفي وصالح) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عليوي: لن نسمح بتمرير المشروع الأميركي عبر الزرفي وصالح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).