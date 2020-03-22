المثنى تسجّل إصابة رابعة بفيروس كورونا

2020/03/22 | 10:56 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أفاد مصدر طبي، اليوم الأحد، بتسجيل محافظة المثنى إصابة رابعة بفيروس كورونا لامرأة زوجة أحد المصابين سابقا.وقال المصدر في حديث لـ”يس عراق” إن “صحة المثنى سجلت إصابة رابعة بفيروس كورونا لامرأة، زوجة أحد المصابين سابقا والذي يخضع حاليا للعلاج في الحجر الصحي”.

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