اليوم.. خلية الأزمة النيابية تعقد اجتماعها الأول

2020/03/22 | 10:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أفاد مصدر نيابي، اليوم الأحد، بأن خلية الأزمة النيابية بشأن فيروس كورونا ستعقد اجتماعها الأول اليوم.وقال المصدر، إن “خلية الأزمة النيابية التي تشكلت لمواجهة فيروس كورونا ستعقد، اليوم، اجتماعها الأول لبحث أخر التطورات بشأن الحالة الوبائية في العراق”.وأضاف المصدر، أن “خلية الأزمة النيابية ستوصي في اجتماعها بضرورة تمديد حظر التجوال”، […]

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