2020/03/22 | 10:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أعلنت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية، اليوم الأحد، عن شمول فئات جديدة ضمن قانون الحماية الاجتماعية، فيما أكد توفير سيولة مالية لازمة لتامين رواتب الحماية الاجتماعية.و قال عضو اللجنة فاضل الفتلاوي، إن “قانون الحماية الاجتماعية يعتمد معيار خط الفقر للشمول باعنة الحماية الاجتماعية”، مبينا أن “تراجع أسعار النفط مجرد وقت وهذا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمل النيابية تكشف عن شمول فئات جديدة بالحماية الاجتماعية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمل النيابية تكشف عن شمول فئات جديدة بالحماية الاجتماعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).