النجف تعتذر عن استقبال اي وافد لاحياء ذكرى المبعث النبوي

2020/03/22 | 10:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلنت قيادة شرطة النجف عن عدم استقبال اي وافد للمحافظة لاحياء ذكرى المبعث النبوي الشريف.وقال بيان للقيادة، انه “تنفيذا لتوجيهات المرجعية الدينية العليا وخلية الازمة الصحية حول خطورة انتقال فايروس كورونا بين حشود الزائرين والمواطنين في التجمعات ، وحفاظا على سلامتهم وصحتهم ووقاية لهم من خطورة هذا الفايروس القاتل ، تعتذر […]

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