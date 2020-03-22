اعتقال عصابة انتحلت صفة امنية ونصبت نقطة تفتيش وهمية وسط اربيل

2020/03/22 | 10:59 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت شرطة محافظة اربيل يوم الاحد عن القاء القبض على متهمين انتحلوا صفة جهة امنية، ونصبوا سيطرة وهمية وسط مدينة اربيل .

وقال مدير شرطة المحافظة العميد دلير النجار في بيان اليوم ان مفارز شرطة اربيل في شارع 40 مترا القت القبض على اربعة متهمين اقدموا على نصب نقطة تفتيش وهمية، وانتحلوا صفة امنية.

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