لاعب عراقي على غلاف لعبة ’’فيفا 2020’’ في أمريكا

2020/03/22 | 10:59 - المصدر: بغداد اليوم

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تصدر ، نجم المنتخب العراقي، علي عدنان، غلاف لعبة "فيفا 2020" في نسختها التي توزع داخل ...





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