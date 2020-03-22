النجف تعتذر عن استقبال المواطنين من داخل وخارج المحافظة لإحياء ’’المبعث النبوي’’

2020/03/22 | 10:59 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- النجف

اعتذرت قيادة شرطة محافظة النجف، الاحد (22 آذار 2020)، عن استقبال اي وافد للمحافظة لإحيا...





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