متنبئ جوي يتوقع هطول أمطار في 10 محافظات اليوم ويحدد قوتها

2020/03/22 | 10:59 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

توقع المتنبئ الجوي، صادق عطية، الأحد (22 آذار 2020)، حالة الطقس في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات الجنوبية والشمالية، فيما أكد أن هطول الأمطار سيكون خفيف الشدة.

وقال عطية عبر حسابه في "فيسبوك"، إن "توقعات الأمطار هذا اليوم تشير الى استمرار فرص هطول زخات متفرقة في العاصمة بغداد، والبصرة، وميسان، وواسط، وديالى، وكركوك، وأربيل، والسليمانية، ومناطق من الأنبار، إضافة الى مناطق من الفرات الأوسط، وشمال نينوى".

وأضاف، أن "فرص الأمطار تنتهي خلال المساء، ولكنها تستمر بصورة متقطعة في مدن البصرة وميسان وذي قار ويكون هطول خفيف الشدة عموما".

وأشار الى أن "هطول الأمطار في مدينة البصرة ينتهي ظهرا مؤقتا، وتعود زخات خفيفة خلال وقت قصير ليلا".

وأوضح، أن "يوم غد الاثنين ونهار الثلاثاء تستقر الرياح شمالية غربية، وتظهر بعض السحب في الأجواء، وتزداد مساء يوم الثلاثاء في مناطق غرب البلاد، لتعلن عن بداية تأثير حالة جوية ضعيفة، في بدايتها أمطار تبدأ بالهطول في مناطق متفرقة من غرب البلاد، تندفع ليلا نحو العاصمة بغداد ومناطق متفرقة من مدن الفرات الأوسط"، مبيناً أنها "أمطار خفيفة متقطعة تتركز بدايتها في غرب ووسط البلاد".

ولفت الى أن "يوم الخميس تتعمق الحالة أكثر، لتشمل مدن الشمال والغربية والوسطى في مناطق متفرقة منها".

وتوقع أن "الأجواء ستكون غير مستقرة خلال الفترة الحالية، وتستمر فرص الأمطار على فترات متفاوتة، ولغاية بداية شهر نيسان"، مشيراً الى "انخفاض درجات الحرارة اليوم، وغدا تبدأ بالارتفاع التدريجي اعتبارا من يوم غد الاثنين".

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