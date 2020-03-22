2020/03/22 | 10:59 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مديرية الشباب والرياضة تضع ملاعبها المغلقة ومنتدياتها تحت تصرف صحة ذي قار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/22 | 10:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مديرية الشباب والرياضة تضع ملاعبها المغلقة ومنتدياتها تحت تصرف صحة ذي قار) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مديرية الشباب والرياضة تضع ملاعبها المغلقة ومنتدياتها تحت تصرف صحة ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).