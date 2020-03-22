محمد دوير - خصخصة الألوهية

2020/03/22 | 11:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_دوير عندما تتحول الأفكار الدينية أو السياسية الي مصدر خطورة علي حياة البشر، يصبح الوقوف أمامها والتصدي لها ضرورة وجودية وفرض عين علي كل فرد.وقد كانت النزعة الرومانية الاستعمارية مستندة علي حق الرومان في احتلال العالم وتكوين امبراطورية عظمي تتخطي حدودهم الجغرافية، وأيضا كانت النزعة الألمانية النازية خطرا مباشرا علي العالم.وتمتليء صفحات التاريح بتلك النزعات التي استندت علي سيادة العرقية أو القومية أو ا......

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