حسن خليل غريب - أموال المؤسسات الدينية ملك للفقراء

2020/03/22 | 11:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسن_خليل_غريب إن أموال المؤسسات الدينية هي أكثر القضايا غموضاً خاصة في أنظمة الطائفية السياسية، ووصل الغموض فيها درجة التابو المقدَّس الذي لا يجرؤ أحد أن يشير إليه من قريب أو بعيد إلاَّ وتطاله اتهامات لا تقف عند حد، خاصة منها مباشرة، أو من أتباعها.ويعيدون السبب إلى أن رجال الدين هم خط أحمر لا يجوز المساس به.وتتقبَّل محاكم الدولة في تلك الأنظمة أية شكوى، ولكنها تنأى بنفسها عن قبول أية شكوى لها علاقة بتلك المؤس......

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