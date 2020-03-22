الصحة العالمية: 4 دول اوربية تسير على خطى ايطاليا بانتشار كورونا

2020/03/22 | 11:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت منظمة الصحة العالمية من أن اربع دول اوربية هي فرنسا وألمانيا وإسبانيا وسويسرا، يتوقع لها ان تكرر سيناريو ايطاليا في ان تصبح من أكثر دول العالم تضررا من فيروس كورونا المستجد.وذكرت مصادر صحفية، أن ” الفارق الزمني لحدوث كارثة الوباء في تلك الدول لايتعدى اسبوعين “، مشيرة إلى أن أوروبا أصبحت بالفعل مركز […]

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