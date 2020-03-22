أمانة بغداد: زراعة 1700 فسيلة نخيل غربي العاصمة

2020/03/22 | 11:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد، الاحد، عن إنجاز زراعة 1700 فسيلة نخيل على ارض ملاصقة لشارع مطار بغداد الدولي .وقالت الامانة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منهن انها “تمكنت من زراعة أنواع مختلفة من فسائل النخيل منها ما هو ثمين ونادر وعلى عدة مراحل”.واضافت، ان “هذه الخطوة بغية الإكثار من غابات النخيل والتوسع في […]

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