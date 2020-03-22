بعد الحمى والسعال وضيق التنفس.. عارض جديد لكورونا

2020/03/22 | 11:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بات معلوما أن فيروس كورونا المستجد يسبب الحمى والسعال وضيق التنفس وصولا إلى مشاكل في الرئتين، غير أن اختصاصيين يحذرون حاليا من عارض آخر متصل بكوفيد-19 يكمن في فقدان حاسة الشم.وقد لاحظ أطباء الأنف والأذن والحنجرة في الأيام الأخيرة “ازديادا في حالات فقدان الشم”، وفق ما أفاد نائب وزير الصحة الفرنسي جيروم سالومون الجمعة […]

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