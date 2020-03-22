في الوقـت الذي ينشغـل الجميـع بــ

2020/03/22 | 11:18 - المصدر: سكاي برس

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بغداد / سكاي برس

افادت صحيفة كويتية، بأن الولايات المتحدة تخطط لتنفيذ انقلاب عسكري في العراق، مشيرة الى أنها أبلغت حلفاءها ببغداد في الامر.

ونقلت صحيفة "الجريدة" الكويتية، عن مصدر في فيلق القدس الإيراني، أن "الحرس الثوري وفصائل بالعراق، وفي مقدمتها هيئة الحشد الشعبي، أعلنت ...

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