نائب ترامب وزوجته خضعا لفحص

2020/03/22 | 11:18 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

أظهرت الفحوص الطبّية التي خضع لها نائب الرئيس الأميركي مايك بنس وزوجته أنّهما ليسا مصابين بفيروس كورونا المستجدّ، حسب ما أعلن مكتب بنس الأحد.

وقالت كيتي ميلر المتحدّثة باسم بنس: "يسرّنا أن نُعلن أنّ نتائج اختبار كوفيد-19 لنائب الرئيس مايك بنس والسيّدة الثانية كارن بنس جاءت سلبيّة"...

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