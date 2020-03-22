إيرثلنك تُطالب خلية الأزمة عبر وزارة الاتصالات بالدعم اللازم لضمان إستمرار خدمة الإنترنت في العراق

2020/03/22 | 11:18 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد طالبت شركة إيرثلنك للاتصالات وخدمات الانترنت، اليوم الأحد، وزارة الاتصالات خلية الأزمة الحكومية بتسهيل مهام فرقها لدعم إستمرار خدمة الإنترنت في البلاد لعموم الشعب العراقي ولما تلعبه هذه الخدمة من دور فعال في مساعدة الناس على البقاء في المنزل والاستعانة بالخدمات الالكترونية بدل الاضطرار للخروج من المنزل.وقالت الشركة في بيان تلقته […]

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