2020/03/22 | 11:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بادر عدد كبير من الأطباء في محافظة ذي قار، وبسبب حظر التجوال الى تحويل عياداتها الكترونيا لمتابعة المرضى عن بعد بسبب فايروس كورونا، والتحذير من إنتشاره.وقال .د علي حسين، وهو أخصائي باطنية في محافظة ذي قار، لـ”العهد نيوز”، بأنه منذ يومين بدأ في تحويل عيادتهم الى استشارات الكترونية لكل المرضى فيما حدد أوقاتا للإستفسار […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا يدفع بالأطباء في ذي قار لتحويل عياداتهم الى الكترونية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كورونا يدفع بالأطباء في ذي قار لتحويل عياداتهم الى الكترونية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).