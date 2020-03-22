احدى اكبر شركات الانترنت بالعراق تلمح لتوقف خدماتها وتطالب بإستثناء

2020/03/22 | 11:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ طالبت شركة "إيرثلنك" للاتصالات وخدمات الانترنت، يوم الأحد، خلية الأزمة في العراق بـ"استثنائها" من قرار حظر التجوال لضمان استمرار خدمة الإنترنت.

وقالت الشركة في بيان صحافي ورد لـشفق نيوز، إن "مواقع الشركة في بغداد والمحافظات بحاجة إلى فرق الشركة التقنية لحل بعض المشكلات التي تواجههم، كما تحتاج أماكن بث الخدمة الأساسية إلى دعم لوجستي مستمر يُمكنها من استمرار تقديم الخدمة للمستخدمين".

وأضافت "نحن بحاجة للحصول على تخاويل التنقل التي يفترض أن تصدر عن خلية الأزمة، كما بحاجة إلى دعم وزارة الاتصالات في توفير الوقود (مادة الكاز) من المؤسسات الحكومية لإدامة تشغيل السيرفرات ونقاط بث الخدمة الرئيسية، وكذلك تخاويل نقلها إلى الأماكن التي تحتاجها، لذا تدعو خلية الأزمة ووزارة الاتصالات إلى تقديم التسهيلات من أجل الاستمرار بتقديم الخدمة للمواطنين".

يشار إلى أن خلية الأزمة في العراق قررت، فرض حظر للتجوال ابتداء من يوم الاربعاء (18 – 3 – 2020) ولغاية الاثنين (23 – 3- 2020)، فيما استثنت الكوادر الصحية والاعلامية والحالات الإنسانية من القرار.

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