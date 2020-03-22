رد فعل قادة برشلونة على تخفيض رواتبهم بسبب أزمة كورونا

2020/03/22 | 11:21 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

تحدث جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، مع قادة الفريق الأول لكرة القدم، عن الأزمة الاقتصادية ال...

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