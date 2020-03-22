2020/03/22 | 11:21 - المصدر: سومر نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد:سومر نيوز

أعلنت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية، الأحد، عن شمول فئات جديدة ضمن قانون الحماية الاجتماعية، ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( العمل النيابية تكشف عن شمول فئات جديدة بالحماية الاجتماعية) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( العمل النيابية تكشف عن شمول فئات جديدة بالحماية الاجتماعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).