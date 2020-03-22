اردوغان يطمئن شعبه: سنهزم كورونا

2020/03/22 | 11:21 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

طمئن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاحد، ابناء شعبه ازاء ما تواجهه بلاده من تفشي متسارع لفيروس كورونا.

واكد اردوغان أن الدولة بكافة مؤسساتها تعمل من أجل خدمتهم تجاوز الأزمة الصحية التي تسبب بها فيروس كورونا على نطاق عالمي.

وقال أردوغان في كلمة مصورة، "أبناء شعبي العزيز، اطمئنوا..



دولتنا بكافة مؤسساتها، على رأس عملها، وفي خدمتكم".

وأضاف: "إن شاء الله سنتجاوز هذه المرحلة العصيبة معا، وما عليكم إلا الإلتزام بالقواعد والتعليمات، ولا بد لنا من مواصلة البقاء في منازلنا".

وفي وقت سابق، أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، عن ارتفاع الوفيات بسبب كورونا في البلاد إلى 21، والإصابات إلى 947، بعد تسجيل 277 حالة جديدة.

واتخذت الحكومة التركية مجموعة من الإجراءات الاحترازية لتقييد انتشار الفيروس، فيما استنفرت كافة أجهزة الدولة الصحية لتقديم الخدمات اللازمة.

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