مقتل امرأة بانفجار عبوة ناسفة داخل بستان شمال شرقي ديالى

2020/03/22 | 11:21 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد مصدر محلي في محافظة ديالى، اليوم الاحد، بمقتل امرأة بانفجار عبوة ناسفة في احد البساتين شمال شرقي المحافظة.

وقال المصدر لـ"الغد برس" ان "امرأة قتلت بانفجار عبوة ناسفة زرعها تنظيم داعش الارهابي داخل بستان في أطراف قرية المخيسة في ناحية ابي صيدا شمال شرقي ديالى".

واضاف ان "القوات الامنية فرضت طوقا على مكان الانفجار وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث، فيما نقلت الجثة الى دائرة الطب العدلي".

يذكر ان ناحية ابي صيدا تشهد استقرارا نسبيا بعد موجة عنف شهدتها الناحية في نهاية العام الماضي وبداية العام الحالي.

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