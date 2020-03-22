2020/03/22 | 11:23 - المصدر: ديجتال ميديا KNN

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل.. اعتقال أربعة أشخاص انتحلوا صفة أمنية وهمية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ديجتال ميديا KNN الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/22 | 11:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ديجتال ميديا KNN.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أربيل.. اعتقال أربعة أشخاص انتحلوا صفة أمنية وهمية) نشر أولاً على موقع (ديجتال ميديا KNN) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أربيل.. اعتقال أربعة أشخاص انتحلوا صفة أمنية وهمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ديجتال ميديا KNN).