الخامنئي: اميركا متهمة بصناعة ونشر فيروس كورونا

2020/03/22 | 11:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةوصف قائد الثورة الاسلامية علي الخامنئي، الأحد ، المسؤولين الأمريكيين بأنهم "إرهابيين" وغير رحيمين، فيما حدد الطريقة المثلى للتعامل معهم ، متهما اميركا بصناعة ونشر فيروس كورونا .وقال الخامنئي في كلمة له بمناسبه المبعث النبوي: "إذا نظرت إلى ما يقوم به المسؤولون الأمريكيون، فهم حيالون وقلوبهم قاسية ولا رحمة لديهم، وإرهابيون"."للوقوف بوجه مثل هؤلاء، كانت هناك تعاليم في الدين الإسلامي، وقد أمر الله الرسول في صورة المدثر بالصبر".وتابع، أن "معنى الصبر هو الاستقامة والمقاومة، وأن تكون لديك حسابات دقيقة وجلية، وأن لا ننخدع بما يقوم به الأعداء، وأن نتابع الأهداف التي تم التخطيط لها".ومضى بالقول: "إذا كانت أهدافنا ثابتة، سوف يكون ذلك متزامناً مع النص"، مبيناً أن "أبناء الشعب الإيراني كانوا صبورين دائماً".وأعرب خامنئي عن "رفضه للمساعدة الطبية الأمريكية لمواجهة فايروس كورونا"، متوقعاً "القضاء على الفيروس قريباً".

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