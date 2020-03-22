2020/03/22 | 11:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة …أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، أن نادي برشلونة يخطط للاستغناء عن الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم الفريق، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.ووفقُا لصحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن إدارة برشلونة تهدف لزيادة قوة الفريق خلال الموسم المقبل، ولكن من خلال إنفاق أقل من المدرج في الميزانية الحالية.وأشارت إلى أن قرار إدارة البارسا يعود للأزمة الحالية […]

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