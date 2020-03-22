اللواء السادس للحشد يباشر بحملة تعفير وتطهير لمقاره في قاعدة سبايكر للوقاية من كورونا

2020/03/22 | 11:59 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذ اللواء السادس في الحشد الشعبي، الاحد، حملة تعفير وتطهير لمقاره في قاعدة اسبايكر في صلاح الدين للوقاية من فايروس كورونا.وقال اعلام الحشد في بيان وتلتقه وكالة صدى ,ان “كوادر الطبابة التابعة للواء باشرت بتعفير وتعقيم مقر اللواء بكل اقسامه واماكن تواجد المقاتلين ونقاط مرابطاتهم”، لافتا الى ان “هذه الحملة جاءت ضمن حملة وعي

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